Haber: Semih Baykal

Spor Toto BAL 6. Grupta mücadele eden Yeniçağaspor, ligin 21.haftasında Keçiören Belediyesi BağlumSpor’u konuk etti. Bolu Yeniçağa İlçe Stadında oynanan mücadeleyi Keçiören takımı 3-1 kazandı.BağlumSpor’a galibiyeti getiren golleri Furkan Yusuf Alakan, Melih Açıkel ve Çağrı Yasan kaydetti. Yeniçağaspor’un tek golünü ise Ertan Karanfil kaydetti. Galibiyetin ardından hanesine 3 puanı yazdıran Keçiören Belediyesi Bağlum Spor puanını 28’e çıkararak 6.sıraya yükselirken, Yeniçağaspor ise 10 puanla 12.sırada kaldı.Yeniçağaspor ligin 22.haftasında Çubukspor Futbol A.Ş’ye konuk olurken, Keçiören takımı ise 100. Yıl Soğuksuspor’u konuk edecek.

Stad: Yeniçağa İlçe Stadı

Hakemler: Volkan Uçkan, İzzet Erol, Enes Berk Güçlü, Sedat Korum

Yeniçağaspor: ** Furkan BurakHacıeyüpoğlu, ** Muhammed Ertan, ** Serkan Açıkalın, ** Mert Güngör, ** Murat Cambazlar, ** Ertan Karanfil, ** Furkan Birdal, ** Bayram Öztürk, ** Eşref Şimşek, ** Furkan Narin, ** Barış Öztürk

Keçiören Belediyesi Bağlum Spor: ** Hasan Emre Mutluer, ** Mustafa Kaynak, ** BurakGençbay, ** Kadir Turan Peker, ** Emrehan Koşmaz, **AdemBaygül, ** Melih Açıkel, ** Furkan Yusuf Akalan, ** Çağrı Yasan, ** Oğuz Erdem, ** Hasan Cankurt

Goller: 67.dk Ertan Karanfil( Yeniçağaspor), 30.dkFurkan Yusuf Alakan, 63.dk Melih Açıkel, 77.dk Çağrı Yasan (Keçiören Belediyesi Bağlum Spor)

Sarı Kartlar: 82.dk Ertan Karanfil ( Yeniçağaspor), 35.dk Emrahan Koşmaz (Keçiören Belediyesi Bağlum Spor)