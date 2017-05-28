Haber: Uğur BALABAN

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yarın saat 21.30’da başlayacak Boluspor-Göztepe mücadelesinde Hüseyin Göçek düdük çalacak. İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemlerinden Hüseyin Göçek’in yardımcılıklarını ise, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Karabaş.

Zorlu maçın hakemi Hüseyin Göçek, Play-Off serisi ilk maçında Giresunspor-Eskişehirspor maçını yönetmişti. Karşılaşma 3–3 sona ermişti. Göçek, 3-3 biten karşılaşmada Giresunsporlu taraftarların büyük tepkisini çekmişti.

Diğer yarı final maçında ise yarın saat 19.00’da oynanacak Eskişehirspor- Giresunspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği final müsabakası ise 4 Haziran Pazar günü yapılacak. Final müsabakasının yeri ve başlama saati daha sonra açıklanacak.