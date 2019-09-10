Kadın Basketbolu Ayağa Kalkıyor

Haber: Birol Ertunç

Antrenör Serhat Tutucu’dan alınan bilgiye göre Artı Akademi GSK olarak 2019 - 2020 sezonu için gerekli başvuruları yaparak Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi ’ ne katılacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tutucu, “Bolu’daki hedefimiz altyapı oyuncularımızı yetiştirerek Türk Sporuna kazandırmaktır. Bu amaçla Kadın Basketbol takımımızın çoğunluğunu Bolu’lu oyuncular oluşturmaktadır. Üniversiteli sporcularımızı ekleyerek bu ligde ilk hedefimiz kalıcılığı sağlamaktır. Maddiyatın arka planda olduğu, tamamen özveride bulunarak Bolu’da 16 yıl sonra organizasyon oluşumuna destek sağlayarak ilerlememizde yardımcı olan Bolu’nun saygıdeğer iş adamlarından Yamaner Kuyumculuk Sahibi Sayın Çağlar YAMANER ‘e teşekkür ederiz. Yetiştirdiğimiz oyuncularımızla en iyi mücadeleyi göstermek ve sahada hiçbir zaman pes etmeyen bir takım ile altyapımızdaki sporcularımıza örnek ve hedef olacak bir takım oluşturup, Bolu halkına basketbol heyecanını yaşatmaktır. Sezon hazırlıklarımıza erkenden başladık ve idman tempomuz da giderek artmaktadır. Teknik ekibimiz genç oyuncularımızı sezona en iyi şekilde hazırlamak için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadır. İdari kadromuz da kendilerine en iyi imkanları sağlamak için elinden geleni yapmaktadır. Bu sezon Bolu Halkı ile bir olarak sahaya çıkacağız ve şundan kimsenin şüphesi olmasın; Sahada hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz” dedi.