Kadın judocular, Bolu’da

2019 Yılında yapılacak olan uluslararası müsabakalara hazırlanma amacıyla ilimize gelen Judo Kadın Milli Takımı Sporcuları, Bolu Aladağlar kamp merkezinde çalışmalara başladı.

Kadın judocular, Bolu’da

HABER:Gönül Olutürk

Kadın judocular yükseklik kampı için Bolu’yu tercih etti. Büyük ve Genç Kadın Judo Milli Takımları, Aladağlar kamp yapıyor.Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadın sporcular, Gençler Avrupa Kupası ve Büyükler Balkan Şampiyonası’na Bolu Aladağ’daki tesislerde hazırlanıyor.Milli judocular, yükseklik kampında kondisyon, ağırlık ve randori çalışmaları gerçekleştiriyor.Genç Kadın Milli Takımı, bu hafta sonu Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek Avrupa Kupası’nda mücadele edecek.

Büyükler Balkan Şampiyonası ise Arnavutluk’un başkenti Tiran’da 30-31 Mart tarihlerinde yapılacak. Her iki şampiyonada madalya için ringe çıkacak olan judocu kadınlar Bolu’dan çok memnun olduklarını belirttiler.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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