Kadına Şiddete Hayır

Haber: C.Kutay Aykan

Kırıkkale’de 4 yıl önce ayrıldığı eşi tarafından kızının gözleri önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Emine Bulut cinayetine Bolu Atatürk Stadyumu’ndan tepki yağdı. Maçın başlayış düdüğünden önce iki takım oyuncuları siyah pankart açarak kadın şiddetine tepki gösterdiler. Maçın başlayış düdüğünden önce iki takım oyuncuları, hakemler ve seyirciler bir dakika boyunca hareketsiz beklediler. Maçın başlayış düdüğünden itibaren Boluspor taraftarları ve Adana Demirspor taraftarları hep bir ağızdan kadın terörüne lanet okudular. Ayrıca konuk ekip tribünlerinde “Emine Bulut” yazılı siyah bir pankart açıldı.