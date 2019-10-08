Kadro dışı mı bırakıldı?

Haber: Birol Ertunç

Teknik Direktör Osman Özköylü,Ümit Kurt’u maç kadrosuna almazken Balıkesirspor maçında ümit’in yerine Burak Bekaroğluna görev verdi. Hafta arası kulüp içinde yaşanan bir olaydan sonra kadro dışı bırakıldığı yönünde iddialar ortaya atılırken Kırmızı-beyazlı kulüpten Ümit Kurt ile ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Ümit Kurt geçen sezona çok iyi başlamış ve bir anda golleriyle dikkat çeken isim olmuştu. Ancak tecrübeli isim geçen sezonun sonunda ve bu sezon başı kadro dışı bırakılmıştı. Balıkesir maçı kadrosunda yer almayan tecrübeli isim için yönetimden açıklama bekleniyor.