Kadro Oturmaya Başladı

Transfer de bu sezon önceki yıllara göre büyük hatalar yapan Boluspor sezona oldukça kötü başlamıştı.

Kadro Oturmaya Başladı

Haber: C.Kutay Aykan

Kırmızı beyazlı transfer komitesi transferleri sezonun ilk haftalarına doğru yetiştiriken, lige uyum sorunu yaşayan Boluspor son haftalarda kazandığı maçlar ile ideal onbirini oluşturmaya başladı. Teknik direktör Osman Özköylü Giresunspor ve Keçiörengücü maçına aynı onbir ile çıkarken Adanaspor maçında sadece zorunlu olarak Bilal Kısa'nın yerine Samican'a şans verdi.  Bu isimlerden Sami Can performansı ile Bilal Kısa’yı arattı. Kırmızı-beyazlılarda Bursaspor maçında 2 isim cezalı durumda.

Esra Perçin

Esra Perçin

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