Kadro Yavaş Yavaş Oturuyor

Haber: N.Halid Altundal

Geçtiğimiz hafta sahasında mağlup olduğu Altınordu maçına Mosquera, Fethi, Tugay, Melih, Bekir, Gökhan, Oğuzhan, Muhammed Gümüşkaya, Muhammed Bayır, Mertan, Al Keten onbiri ile çıkan Beypiliç Boluspor Giresunspor karşısına se Mosquera, Fethi, Tugay, Melih, Bekir, Gökhan, Oğuzhan, Muhammed Bayır, Alican, Mertan, Burak Bekaroğlu onbiri ile çıktı. Bu mücadele de yeni transfer Alican Özfesli ilk onbirde sahaya çıkarken stoperde Taşyürek Al Keten Burak Bekaroğlu değişikliğine gitti. Bu değişiklikler de skora yansımadı ve Boluspor yine haftayı puansız kapattı.