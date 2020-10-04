Kadro Yavaş Yavaş Oturuyor

TFF 1. ligde ilk üç maçında farklı farklı kadroları sahaya süren teknik direktör Ahmet Taşyürek ligin 4. maçında sadece 2 farklı oyuncuyu ilk on birde sahaya sürdü.

Kadro Yavaş Yavaş Oturuyor

Haber: N.Halid Altundal

Geçtiğimiz hafta sahasında mağlup olduğu Altınordu maçına Mosquera, Fethi, Tugay, Melih, Bekir, Gökhan, Oğuzhan, Muhammed Gümüşkaya, Muhammed Bayır, Mertan, Al Keten onbiri ile çıkan Beypiliç Boluspor Giresunspor karşısına se Mosquera, Fethi, Tugay, Melih, Bekir, Gökhan, Oğuzhan, Muhammed Bayır, Alican, Mertan, Burak Bekaroğlu onbiri ile çıktı. Bu mücadele de yeni transfer Alican Özfesli ilk onbirde sahaya çıkarken stoperde Taşyürek Al Keten Burak Bekaroğlu değişikliğine gitti. Bu değişiklikler de skora yansımadı ve Boluspor yine haftayı puansız kapattı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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