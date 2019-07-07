Kadroda Kimler Var?

Haber: Birol Ertunç

Kırmızı beyazlılarda şu isimler yer aldı:

“Abdurrahman Çağlar, Bahadır Yağız, Muhammed Şura Çetin, Burak Asan, Erkan Süer, Melih Okutan, Mustafa Çınar, Mutlu Güler, Sabri Can, Cengizhan Şarli, Tunahan Subaşı, Gökhan Köstereli, Hayrullah Bilazer, Mustafa Batuhan Altuntaş, Burak Bekaroğlu”

7 OYUNCU KİRALIKTAN DÖNDÜ

7 oyuncu da kiralık gittiği takımlarda forma giydikten sonra ilk antrenmanda yer aldı. O isimler şöyle: “Sinan Akaydın, Furkan Demir, Emre Adiloğlu, Ozan Karabacak, Kadir Kahvecioğlu, Sait Can Açıkalı ve Yasin Dülger.”

3 OYUNCU İZİNLİ

Öte yandan kırmızı beyazlılarda 3 oyuncu yapılan antrenmanda izinli oldukları için yer almadı. Umut Gündoğan, Dimov ve Billal Sebaihi daha sonra kampa katılacaklar.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2019, 13:10