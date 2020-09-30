Kadroya Yerli Ayarı

Haber: C.Kutay Aykan

Geçtiğimiz sezon kadroda yer alan Orlando Mosquera dışında ilk onbirde sahaya yabancı oyuncu sürmeyen Boluspor teknik direktörü Ahmet Taşyürek tercihini bu seferde yerlilerden yana kullandı. Transfer döneminde Felipe Trevizan Martins, Marlon Matheus da Silva, Araz Abdullayev, Nemanja Mihajlović gibi isimleri kadrosuna katan ve geçtiğimiz sezondan kadrosunda Rydell Poepon gibi ismi bulunduran kırmızı beyazlılar da kadro sirkülasyonu devam ederken, alınan başarısız sonuçlar taraftarı da karamsarlığa ilk 3 haftada itmeye başladı.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020, 12:37