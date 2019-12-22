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Kadroya Yine Mecburi Ayar

Boluspor'da transfer edilen oyuncuların istenilen performansta olmamalarının yanı sıra sık sık sakatlanmaları ile teknik direktör Osman Özköylü hemen hemen her maça farklı bir kadro ile çıkmak zorunda kalıyor.

Kadroya Yine Mecburi Ayar

Haber: C.Kutay Aykan

Genç teknik adam son oynanan Akhisarspor maçında yine mecbur değişiklikler yaptı. Özköylü savunma göbeğini Ümit Kurt ve Burak ile kurarken sağ bekte Seth'e, sol bekte ise yine Fetih'e şans verdi. Hayrullah'ı sağ önde oynatan Osman hoca Melih'i sol açıkta sahaya sürdü.

İKİ SAĞ İKİ SOL BEK AYNI ANDA

Maçın bir bölümünde Hakan Arslan'ın Melih’in yerine oyuna girmesi ile birlikte sahada iki sağ bek iki sol bek aynı anda görev aldı. Hakan ve Hayrullah sağ ve sol önde yer alırlarken, Seth ve Fetih bekte görev yaptılar. Karagümrük maçında ilk 11'de sahaya çıkan Shukurov bu maçta Osman hoca tarafından yedek soyunduruldu. Haftalardır kalede görev yapan Hakan'ın yerine Yavuz ilk kez onbirde görev aldı. Yavuz Aygün Hakan'dan formayı kaparken, görev yaptığı bu 90 dakikada kalesini gole kapattı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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