Kafile Başkanları Belli Oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Beypiliç Boluspor'un deplasmanda oynayacağı Adanaspor karşılaşmasının kafile başkanı belli oldu. Beypiliç Boluspor'un Adanaspor karşılaşmasının kafile başkanlığını Beypiliç Boluspor Kulübü Başkan Yardımcısı Sinan Barut ve Bstore tanıtım, sosyal medya sorumlusu Ahmet Uzunoğlan üstlendi. Kırmızı beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “TFF 1. Lig 11. Haftasında deplasman oynayacağımız Adanaspor karşılaşmasının sponsorları Başkan Yardımcımız / Bolu Belediyespor Başkanı Av. Sinan Barut ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Uzunoğlan oldu. Adanaspor deplasmanı sponsorlarımız olan Av. Sinan Barut ve Ahmet Uzunoğlan'a (Bolu Dağı Cafer Usta Restaurant) teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 15:26