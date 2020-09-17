Kahyaoğlu, transfer için umutlu

TFF 1. Lig’in ilk haftasında sahasında Tuzlaspor ile golsüz berabere kalan Akhisarspor'un teknik direktörü Ercan Kahyaoğlu, transfer yasağı hakkında, "Yönetimimiz sıkıntıyı çözmeye çalışıyor. Önümüzdeki günlerde bir şeyler olacak" dedi.

Kahyaoğlu, transfer için umutlu


Haber: Aysun Beykoz

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ercan Kahyaoğlu, “Hazırlıklarımız galibiyet üzerineydi. Oyun içinde kazanabileceğimiz pozisyonlar doğdu takımımız adına. 3-4 tane net pozisyona girdik ama bazen de olmayınca da olmuyor. Öyle bir gece yaşadık. Önümüzdeki maçlarda artık neler yapabilirizin uğraşı içinde olacağız” dedi. Takımın transfer ihtiyacına ilişkin bir gazetecinin sorusuna cevap veren Kahyaoğlu, “Akhisarsporumuzun önceki yıllarda oluşturduğu kadro üst düzey oyunculardan kuruluydu. Bir takım aksilikler yaşanıyor. Yönetimimiz bunları çözmeye çalışıyor. Önümüzdeki günlerde bir şeyler olacağını düşünüyoruz. Tüm bölgeler için aslında eski takım gücünde bir takım oluşturma çabası içerisindeyiz. Zaman içerisinde bunu oturtacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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