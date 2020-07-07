KALBİNDE BOLUSPOR SEVGİSİ TAŞIYANLARA DUYURULUR!!!

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1.Ligin bitimine son 2 hafta kala Osmanlıspor ile ligde kalma adına kıyasıya bir mücadele veren Boluspor son oynanan maçta deplasmanda Fatih Karagümrük takımına 3-1 kaybederek işini zora soktu. Ligde kalabilmesi adına Akhisarspor ile sahasında oynayacağı mücadeleden puan yada puanlar alması gereken Boluspor’da taraftarlar tüm Bolu halkına destek çağrısında bulundu.

1965 Boluspor Taraftarlar Derneği yazılı bir açıklama yaparak validen belediye başkanına, milletvekillerinden eski Boluspor başkanlarına kadar yediden yetmişe herkesi kırmızı beyazlılar için tek yürek olmayı ve takıma maddi manevi destek olmaya davet etti. Yapılan açıklamada “Sevdamız her zaman Boluspor’dur ve bu böyledir böylede kalacaktır. Biz cefakar taraftarlar olarak maç günleri atkısıyla, bayrağıyla, formasıyla boğazı yırtılıncaya kadar tezahürat yapar, destek oluruz. Çünkü biz bu aramaya sevdalıyız. Bizim amacımız ne para, ne pul, nede başka şey… Bizim tek sevdamız Boluspor! Takımımızın kalan son iki maçında Sayın Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ı, Sayın Valimiz Ahmet Ümit’i, Sayın milletvekillerimizi, eski başkanlarımızı ve Boluspor için emek veren herkesi birlik ve beraberlik içinde destek olmaya davet ediyoruz. Biliyoruz destek oluyorlar ama şimdi bir kat daha fazla destek verelim bu takıma sahip çıkalım. Bolusporumuz’a maddi manevi destek olup bu takımı küme düşürmeyelim. Biz cefakarlar olarak inanıyoruz ki Boluspor’umuz başaracaktır. İNANIYORUZ Kİ BOLUSPOR’UMUZ SIZLERIN VE BİZLERİN DESTEKLERİ İLE KÜME DÜŞMEYECEKTİR!” ifadelerine yer verildi.