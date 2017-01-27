Haber: Erdal Tanrıverdi

Zorlu mücadele öncesinde Boluspor'da sakatlığı süren Anco Jansen ve Santos'un durumları maç saatinde belli olacak. Rakip takımda ise İbrahim Koray Arslan ve Selim Özeren oynayamayacak. Ümit Tütünci ise kadro dışı. Boluspor'da hedef deplasmanda 3 puan alarak haftalar süren galibiyet özlemine son vermek. Maç öncesinde Boluspor son idmanını bugün sabah saatlerinde yapacak.

Hazırlıklar tamamlanıyor

Zorlu maç öncesinde Boluspor 27 ve maç fazlasıyla puanla 6.durumda bulunurken Elazığspor ise 15 puan ile 15.sırada bulunuyor. Maçın hazırlıklarını bugün tamamlayacak olan ekibimiz maç saatini beklemeye başlayacak.

Poepon haftalardır suskun

Boluspor için ligdeki kader maçlarından biri olarak görünen maçta Poepon ön plana çıkabilecek isim olarak göze çarpıyor. Ancak bu isim A.Demirspor maçından bu yana gol atamıyor. Geride kalan 17 haftada Poepon 11 gol atarak Boluspor'u sırtladı. Rakip takımda ise gol yollarında ön plana çıkan bir isim görünmüyor.

İçerde son haftalarda kayıp

Boluspor'un zorlu maç öncesi iç sahada 11.haftadan bu yana kazanamıyor. Boluspor iç sahada son galibiyetini Altınordu karşısında 3-2'lik skor ile alırken sonrasında Balıkesirspor'a 3-2, Yeni Malatyaspor'a ise 5-1 yenildi. Elazığspor ise dış sahadaki son galibiyetini 14.haftada G.Antep BB karşısında 3-0'lık skorla aldı. Rakip takım son deplasman maçında Balıkesirspor'a 4-1 yenilmişti.