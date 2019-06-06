Kale İçin 22’lik İsim

Haber: C.Kutay Aykan

Transfer çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Ofspor Kulübü, “Kulübümüz üst liglere transferi için kolaylık göstereceğini açıkladığı Nevzat Bilen ile İstanbulspor, Mertkan Güneysu ile Kasımpaşa, Niyazi Çolak ile Bodrumspor, kaleci Philipp Angeler ile de Boluspor ve Altay kulüpleri ilgileniyor.” ifadelerini kullandı. Annesi Türk, babası Avusturyalı olan 22 yaşındaki file bekçisinin daha önce İngiltere’de Reading’in altyapısında oynadığı öğrenildi. Avusturyalı asıllı Türk file bekçisi Philipp Angeler Orduspor takımında da forma giydi.