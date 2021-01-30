Kale Selmani’ye emanet

Haber: N. Halid Altundal

Sarı-lacivertli yönetimle bir araya gelen Bolusporlu kurmayların Arnavut kalecinin bonservisi konusunda el sıkıştığı transfer resmiyet kazandı. Arnavut file bekçisinin tercihi Boluspor oldu.

GentianSelmani'yi tanıyalım:

9 Mart 1998 Arnavutluk doğumlu olan Selmani, FK Partizani takımında futbola başladı. Daha sonra KF Laçi, KS Kastrioti ve Menemenspor takımlarında forma giydi. Arnavut kaleci ligin ilk yarısında Menemenspor forması ile 18 karşılaşmaya çıktı. Arnavutluk Milli futbolcusu olan GentianSelmani, alt yaş gruplarında 21 kez görev alırken, 9 kez A Milli Takım kadrosunda yer aldı.

Arnavutluk Milli takımının 2019’daki Avrupa Şampiyonası elemelerinin maç kadrolarında bulunan ancak forma şansı bulamayan Selmani’nin, son haftalarda sakatlığı bulunan ve sözleşme yenilemeyen Orlando Mosquera’nın yerine transfer edildi.