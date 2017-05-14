Haber: Esra Öztürk

Grupta iddiasını son maça kadar sürdürmek isteyen Kale Yapı grup sonuncusu Sedaş ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 9-3 kazanan Kale Yapı puanını 10’a çıkardı.

Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında B grubu maçlarında 8.hafta dün oynanan 8 karşılaşma ile sona erdi. Grupta iddiasını sürdürmek isteyen Kale Yapı, hiçbir iddiası kalmayan grup sonuncusu Sedaş ile karşı karşıya geldi.

Grupta hiçbir iddiası olmamasına rağmen karşılaşmaya iyi başlayan Sedaş İlhan’ın sert şutunda 1-0 öne geçti. Geriye düştükten sonra oyunun kontrolünü ele alan Kale Yapı ilk yarının sonlarına doğru Cüneyt Koparan ve Serkan Kutlu’nun golleri ile devreyi 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Kale Yapı farkı açtı ve sahadan 9-3 galip ayrılarak puanını 10’a çıkardı. Sedaş ise 3 puanla son sırada kaldı. Grup maçlarında son haftaya girilirken, Kale Yapı son maçta Köroğlu Beton ile Sedaş ise Özyapı Mimarlık ile karşılaşacak.