HABER:Gönül Olutürk

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvasında B grubu ikinci hafta maçları geride kaldı. Grubun iki iddialı ekibinin karşılaşmasında Elvan İnşaat Kızıkspor BESK ile Kale Yapı karşı karşıya geldi. İki takımın kıyasıya mücadelesinde ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Kale Yapı oldu. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü ele geçiren Elvan İnşaat Kızıkspor BESK rakip kalede daha etkili olmaya başladı. Rakip sahada baskı kuran ve daha iyi top yapmaya başlayan Elvan İnşaat Kızıkspor BESK dakikalar 37’yi gösterirken Serkan Kutlu’nun kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Golden sonra da baskısını sürdüren Elvan İnşaat Kızıkspor BESK’te yeniden sahneye çıkan Serkan Kutlu takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Karşılaşmayı 2-1 Elvan İnşaat Kızıkspor BESK puanını 6’ya çıkarırken, Kale Yapı ise 1 puanda kaldı.