Haber: Aysun Beykoz

Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan yağmur çamur demeden tüm hızıyla devam ediyor. Karaçayır Spor Tesislerinde yoğun yağmur yağışı altında oynanan 4 karşılaşmada nefesleri kesti. Saat 20:15’te başlayan karşılaşmalardan birinde turnuvaya üç puanla başlayan Kale Yapı ile ilk haftayı bay geçen Sümer Saray karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Kale Yapı mücadelenin 23.dakikasında gelişen atakta Şaban Ürkmez’in sert şutu ile 1-0 öne geçti. İlk devreyi 1-0 önde kapatan Kale Yapı ikinci yarıya da etkili başlayan taraf oldu. Rakibi karşısında oyun üstünlüğünü iyiden iyiye hissettiren ve kalesinde rakibine pozisyon şansı tanımayan Kale Yapı Engin Fidan’ın ayağından bir gol daha buldu ve farkı ikiye çıkardı. İki farklı skoru yakaladıktan sonra demorilize olan rakibi karşısında daha rahat bir oyun sergilemeye başlayan Kale Yapı Özgür Balcı ve yeniden sahneye çıkan Engin’in golleri sahadan 4-0 galip ayrılarak puanını 6’ya çıkartırken, Sümer Saray ilk maçından puansız ayrıldı.