Kaleci antrenmanı canlı yayınlandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bir proje kapsamında olduğu belirtilen canlı yayını ortalama 60-70 kişi online olarak izlerken, Boluspor kulübünün de bu canlı yayına destek verdiği belirtildi. Basına henüz kapılarını açmayan kırmızı beyazlıların yaklaşık 1 saat süren canlı yayınında kaleci antrenörümüz Murat Akarsu ve kalecilerimizinde görüşlerinin alındığı, röportajların yapıldığı canlı yayın için yayıncı spor adamları proje sahibi eski kaleciler Boluspor yönetimine ve personeline ayrıca teşekkür ettiler. Yayın da zaman zaman ses sorunu yaşanması nedeniyle kalecilerimizin ve kaleci antrenörü Murat Akarsu'nun açıklamaları tam anlaşılamadı.