Haber: Semih Baykal

Yeni sezona eksiksiz bir şekilde girmek isteyen kırmızı-beyazlılar, kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir çok ismi kadrosuna katarak ses getiren Gümüşhanespor son olarak Adana Demirspor’dan Servan Taştan ve Boluspor’dan Melih Ağa ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki Servet Taştan Adana Demirspor’da orta sahada görev yaparken geçen sezon 26 maça çıktı. 24 yaşındaki kaleci Melih Ağa ise Boluspor forması altında geçtiğimiz sezon hem kupada hem de ligde olmak üzere 18 müsabakada görev aldı. Kırmızı-beyazlı ekibin çiçeği burnunda iki yeni transferi Servan Taştan ve Melih Ağa, Gümüşhanespor’a gelmekten ötürü duydukları memnuniyetlerini dile getirirken, “Takımımızın başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dediler.