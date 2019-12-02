Kaleci Problemi Sürüyor

Haber: Ceylan Beykoz

Sezon başı Gökhan'la yeniden anlaşılan ama eski teknik kadronun ve futbolcunun da istememesiyle yollar ayrılınca yapılan 5 tane kaleci transferine rağmen Bolusporda hala kaleci problemi çözülmedi. Son Menemenspor maçının başında kaleci Hakan'ın büyük hatası sonucu maça adeta 1-0 yenik başladı. Maç boyunca güven vermeyen Hakan son dakikalardaki Menemenspor kontrasında erken çıkarak aşırtma golle Boluspor'un maçı berabere bitirmesi etkenlerinden biri oldu. Özellikle ayaklarını da iyi kullanamayan Hakan’ın formsuzluğu camiada soru işaretleri yaratırken, yedek kalecilerin ise hazır olmaları isteniyor.