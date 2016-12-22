Haber: Erdal Tanrıverdi

Taraftarlar, futbolcularına yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi. Tüm futbolcuların otobüsten inmesi ardından Bolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aziz Özçağlar ile bazı taraftarlar, çiçek vermek için kaptan Tolga Zengin'i bekledi. Otobüsün kapıları kapandıktan sonra kaptan Tolga Zengin, otobüs şoförünün dinlendiği bagajdaki yataklı bölümden çıktı. Özçağlar, ayakkabısını giyerek dışarıya çıkan Tolga Zengin'e çiçek verdi. Tolga Zengin, otel önünde kendisine çiçek hediye eden minik bir kız taraftar ile de yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi. Beşiktaş kafilesi, maç saatine kadar otelde dinlendi.