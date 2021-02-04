Kaleci Yavuz Süper Ligde

Haber: Erdal Tanrıverdi

Fatih Karagümrük kulübünden yapılan açıklamada TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da forma giyen 25 yaşındaki file bekçisi Yavuz Aygün'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Trabzonspor altyapısından yetişen ve 2016’da Göztepe’ye transfer olan Yavuz, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısını 52 Orduspor’da geçirdi. Yavuz, 2019’da ise TFF 1. Lig takımı Boluspor’a transfer oldu.

24 yaşındaki kaleci, kariyerinde 1 Süper Lig, 4 TFF 1. Lig ve 5 Türkiye Kupası maçında forma giydi, TFF 3. Lig’de ise 12 karşılaşmaya çıktı.

Karagümrük'ten yapılan transfer duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:

“Takımımız kadrosunu kaleci Yavuz Aygün ile güçlendirdi. Trabzonspor alt yapısında futbola başlayan Yavuz, 7 yıl Trabzonspor’un çeşitli yaş gruplarında görev yaptı. 2016’da Göztepe’ye transfer olan genç kaleci, 2019 yılında TFF 1.Lig ekiplerinden Boluspor’un yolunu tuttu. Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Yavuz Aygün’e Karagümrük forması altında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.