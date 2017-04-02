Haber: Ceylan BEYKOZ

Her yıl düzenlenen Kredi ve Yurtlar Kurumu Bolu İl Final Futbol Turnuvası bu gün oynanan maçlarla son buldu. Karaçayır Sentetik sahada oynanan Turnuvanın son gününde ilginç olay yaşandı. Oynanan Gerede Yurt ile Seben Yurdu maçında ikinci yarıda oyundan çıkan Gerede Yurt takımının kalecisi başta yedek kulübesine gitti. Yedek kulübesine giden kaleci daha sonra arkadaşlarından fotoğraf makinasını alarak adeta bir fotoğrafçı gibi oyundaki arkadaşlarının fotoğraflarını çekti.