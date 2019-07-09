KALECİLER ONA EMANET

Abdullah Gerz, Teknik Direktör Giray Bulak’ın kaleci antrenörü oldu. Gerz defalarca bu göreve getirilen başarılı bir isim olarak vazgeçilmezler arasında yer alıyor.

KALECİLER ONA EMANET

Haber: Birol Ertunç

Boluspor formasıyla yıllar önce Süper Ligde ter döken ve son olarak geçen sezonda Boluspor Takımı Kaleci Antrenörü olarak görev yapan Abdullah Gerz ,Giray Bulak’ın ekibinde kaleci Antrenörü oldu. Abdullah Gerz, Teknik Direktör Giray Bulak’ın yardımcı antrenörlerinden biri oldu. Gerz kaleci antrenörlüğü görevini alırken, Boluspor’da görev yaptığı için mutlu olduğunu söyledi. Gerz ilk antrenmanla birlikte kalecileri sıkı bir takibe aldı. Gerz disiplinli çalışmasıyla Karaçayır’da dikkat çeken isim oldu.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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