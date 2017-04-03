Haber: Esra Öztürk

Karaçayır Sentetik 1 ve 2 Nolu Sahalarda 4 gün boyunca oynanan maçlar sonunda gülen taraf penaltılarla Kdz.Ereğlispor oldu. Final maçında Tepebağ Kültüspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi maçın son dakikasında attığı golle mücadelede 1-1 eşitliği yakaladı ve işi penaltılara taşıdı. Penaltılarda seri atışların ardından son penaltıları kaleciler kullandı. Karadeniz Ereğlispor kalecisi Mert kullandığı penaltıyı gole çevirip, Tepebaşı Kültürspor kalecisi Ömer’in penaltısını kurtarınca takımını şampiyonluğa taşıyan isim oldu. Maç sonrası Kültürsporlu oyuncular kendilerini yere bırakırken, şampiyon Ereğlisporlu oyuncuların sevinci ise görülmeye değerdi. Ereğlispor bu sonuçla Türkiye elemelerinde yoluna devam etmeye hak kazandı.

Kdz.Ereğlispor: Mert, Furkan, Emirhan, Dorukhan, Anıl, Murat, Yusuf, Taha, Yağız, Muharrem, Yunus Emre

Tepebağ Kültürspor: Ömer Faruk, Oğuzhan, Uğur, Sercan, Baran, Yunus, İlyas, İsmail, Eray, Nurullah, Salih