Haber: Aysun Beykoz

Lige iyi başlamasına rağmen son 13 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak ilk altı dışında kalan Boluspor defans sorununa bir türlü çözüm bulamadı. Takım savunmasında da ortaya olumlu görüntü koyamayan Boluspor, ligin en fazla gol yiyen 2. takımı oldu. TFF 1. ligde son sırada yer alan Mersin idmanyurdu 42 gol , 7. sıradaki Boluspor 38 gol, 15. sıradaki Manisaspor 35 gol, 13. sıradaki Gaziantep BŞB 34 gol, Bandırmaspor 33 gol yedi.