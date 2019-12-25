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KALEYE BİR TAKVİYE DAHA YAPACAK

Sezon başında kaleye 4 transfer yapan Boluspor ilk yarıda kalesinde gördüğü 22 golün ardından transferde rotayı kaleye çevirdi.

KALEYE BİR TAKVİYE DAHA YAPACAK

Haber: Volkan Yılmaz

Ozan Evrim Genç, Sabri Can, Yavuz Aygün ve Hakan Canbazoğlu'nun koruduğu Boluspor kalesi bu sezonun ilk yarısında rakip forvetlere dur diyemedi. Kırmızı beyazlı yönetim ilk 16 maçta görev verdiği bu 4 isimden beklediği verimi alamayınca devre arası transferde bir yabancı hakkını da kaleden yana kullanacak.  Birçok isimle görüşen Boluspor yönetiminin 1. ligde forma giyen bir kaleci ile görüştüğü öğrenilirken listesine bir çok ismi de ekledi. Hazırlık kampına yetiştirilmesi beklenen file bekçisinin takıma katılması ile birlikte hangi isimlerle yolların ayrılacağı da belli olacak.  

Kaleye Hırvat Aday!..

Lig hazırlıklarına nokta transferler yaparak girmek isteyen Boluspor’da gündem yine kaleci transferi. Sık sık kamuoyuna gelen kaleci sıkıntısını kırmızı beyazlı ekip bu seferde yabancı kaleci ile çözmeye çalışıyor. Boluspor’a yakın kaynaklardan gelen bilgiye göre kaleyi ikinci yarıda sağlama almak isteyen transfer komitesinin Hırvat bir kaleci ile görüştükleri ve en kısa zamanda imzaların atılacağı gelen bilgiler arasında. Boluspor’da ekipte 2. yarıda kaleyi yabancı bir kaleci koruyacağı öğrenildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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