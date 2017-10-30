Haber: Gönül OLUTÜRK

Fuat Çapa’nın istifasının ardından Boluspor Kulübünün teknik direktörlüğüne getirilen Sait Karafırtınalar, takım ve hedefleri hakkında açıklamalar yapptı.

Boluspor kulübü başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür eden Karafırtınalar “Bizler bugün buradayız. Başarı için buradayız. Sayın Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşmelerimizde bize olan güvenlerini gördük. Bizlerde bu güvene, şehire bu köklü camiaya laik olmaya çalışacağız. Heyecanımız yeniden başlıyor” ifadelerine yer verdi.

KALİTELİ OYUNCU GURUBUNA SAHİBİZ

Karafırtına daha sonra Boluspor’un kaliteli bir takım ve oyunculardankurulu olduğunu bilrri. Ayrıya Bolusporve kaliteli oyuncu kadrosu ile çalışmanın heyecan verici olduğunu vurgulayan Karafırtınalar “Boluspor köklü ve camiası ile Türkiye’de tanınan bir kulüp. Bugün bende bu camianın bir parçası olduğum için mutluyum. Kaliteli oyuncu gurubuna sahibiz. Genç ve alt yapıda başarılı oyunculara da sahibiz. Tecrübeli oyuncularımız ile gençlerimizi daha sıkı kaynaştıracağız. Ben ve ekibim Boluspor’a başarıyı kazandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kuşkunuz olmasın.” dedi.

TAKIMALARIMIZA YİNE SAHİP ÇIKSINLAR

Boluspor taraftarlarının bu sezon beklentilerinin büyük olduğuna değinen Tecrübeli teknik adam “Boluspor’un yıllardır Süper Lig hasreti olduğunu biliyorum. Bolu şehri tam bir futbol kenti. Doğası ile halkı ile de bunu hak eden bir şehir. Yalnız şu anda taraftarlarımızı üzen bir tablo var ortada. Bunun farkındayız. Taraftarlarımızdan isteğimiz takımımıza dün olduğu gibi yine sahip çıksınlar. Desteklerini devam ettirsinler. Kaliteli oyuncu gurubumuz yeniden başarılı 3 puanlı günlerine geri dönecektir ben inanıyorum.”dedi.

“TEK YUMRUK OLMALIYIZ”

Karafırtınalar başarının elbirliği ile geleceğine vurgu yaparak ” Boluspor’u bizler hedeflerine ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Biz teknik kısımdayız. Başarıyı yakalamak için camianın Yönetimimizin Basınımızın Taraftarlarımızın tek yumruk olarak hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Başarı hep birlikte olursak gelecektir” şeklinde konuştu.