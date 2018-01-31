Haber: Esra Öztürk

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarınlarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Alpaslan Öztürk haricinde tüm futbolcular katıldı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar “ O maçı çok hatalar yapmamıza rağmen kazandık. Futbolcularımı kutluyorum. Bu hafta Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağız. Bizim açımızdan içerisi, dışarısı fark etmiyor. İnşallah oradan iyi bir sonuçla döneriz" dedi.

“SİZDE BİLİYORSUNUZ ÇOK EKSİKTİK”

Yeni transferlerin bu hafta kadroda olacaklarını belirten Kalpar, "Daha önce bizimle olmalarına rağmen, kadromuzda yer alamadılar. Çünkü transfer tahtamızı açamamıştık. Devrede oyuncu bulmak çok kolay değil. Oyuncu bulunduğu şartlar uygun olmalı. Mümkün olduğu kadar iyisini yapmaya çalışıyoruz. Başkanımıza ve yönetimimize çok teşekkür ediyoruz. Sizde biliyorsunuz çok eksiktik. İnşallah 1-2 ismi daha bünyemize katabiliriz" diye konuştu