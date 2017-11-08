Haber: Semih BAYKAL

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor sezon başında anlaştığı Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’la son haftalarda alınan kötü sonuçlar sonucunda yollarını ayırmışlardı. Elazığspor, Metin Altınparmak ile 11 maça çıkmıştı. Çıkılan 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Altınparmak’tan boşan teknik direktörlük koltuğuna son olarak Gazişehir Gaziantep'te görev yapan Hüseyin Kalpar’ı getirdi. Bordo-Beyazlılar 18 puanla 4. sırada yer alıyor. Teknik direktörlük değişimiyle ilgili Elazığspor Kulübü resmi sitesinde yaptığı açıklamada “Kulübümüz Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile sezonu sonuna kadar prensipte anlaşma sağlamıştır. Hüseyin Kalpar yarın Elazığ’a gelerek Yönetim Kurulumuzla son görüşmesini gerçekleştirecektir. Kamuoyuna duyurulur.” İfadeleri yer aldı.