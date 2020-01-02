Kamp kadrosu belli oldu

Haber: Volkan Yılmaz

Ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Boluspor, yeni sezon öncesi hazırlıkları için Antalya’ya gitti. 3 Ocak Cuma günü ilk antrenmanını yapacak olan kırmızı beyazlıların kamp kadrosu da belli oldu. Yeni transferler Haliloviç ve Dzon Delarge kamp kadrosuna dahil edildi. Kırmızı beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Profesyonel Futbol Takımımız, Riu Kaya Belek Otel'de 2019-2020 sezonu ikinci yarısında yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Takımımız, 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek antrenman ile hazırlıklarına yeniden başlayacak.

Belek kampı kadrosu:

Alimardon Shukurov, Bahadır Yağız, Bilal Kısa, Burak Bekaroğlu, Cumali Bişi, Deniz Kök, Dzon Delarge, Emir Halilovic, Emirhan Özer, Fethi Özer, Gökhan Sazdağı, Hakan Arslan, Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Melih Okutan, Muhammed Şura Çetin, Mustafa Durak, Mustafa Eskihellaç, Mutlu Güler, Oğul Kaan Doğan, Rydell Poepon, Sandro Nascimento, Sincere Seth, Ümit Kurt, Yavuz Aygün”