Kamp yeri için Esentepe’yi seçtiler

Haber: BMA

Ülkemizin Süper Ligde bulunan 4 büyük takımından biri olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün kiraladığı ve restore ederek hizmete açtığı Gerede Esentepe Otel, futbol takımlarının uğrak yeri olmaya başladı. Hizmete giren The Signe/Esentepe Otel’in ilk misafirleri, Azerbaycan Süper Lig Takımı Keşla ve 3. Lig takımı Batman Petrolspor oldu.

ANTREMANLARI İZLEDİLER

Cenaze vesilesi ile geçtiğimiz gün ilçeye gelen HSK Başkanı Mehmet Yılmaz yeni hizmete giren Beşiktaş’a ait otelin futbol sahasında incelemelerde bulundu. Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal ve Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın eşlik ettiği Yılmaz; doğal klima ortamında Gerede’de kondisyon yüklemesi yapan Batman Petrol Spor’un antremanını izledi. Eski Milli Futbolcu ve bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Batman Petrol Spor Teknik Direktörü Orhan Kapucu kendilerini ziyarete gelen protokole teşekkür ederek şunları söyledi: “Gerek futbolculuk dönemimde, gerekse teknik direktörlük yaşantımda birçok kampa katıldım. Ne yurt dışında, ne yurt içinde bu kadar güzel kamp merkezi görmedim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Takımlara ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunulması amacıyla Esentepe Mesireliğinin arka tarafındaki futbol sahasına giden yollar ise Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatıyla asfaltlandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Allar, ” İlçemizin göz bebeği, futbol takımlarımızın yıllardır uğrak yeri olan Esentepe Otel’in restoresinin tamamlanarak hizmete girmesiyle takımlarımızı misafir etmeye başladık. Yıllardır olduğu gibi bundan sonrada futbol takımlarımızı en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Ağustos ayı içersinde de resmi açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.