Haber: Gönül Olutürk



Lige verilen aranın ardından hazırlık kampını Antalya'da sürdüren Boluspor'da kampa katılmayan 3 oyuncu için açıklama yapıldı. İlk gün çalışmalarına katılmayan Andre Santos, Pedro Franco ve Chukwuma Akabueze'nin yönetim kurulu ve teknik heyetin bilgisi dahilinde 1 gün fazla izin verildiği ve izinlerin ardından takımla birlikte olduklarını bildirdi. Boluspor Kulübünden yapılan açıklama şu şekilde “Antalya'da TFF 1. Lig ikinci devre hazırlıklarını sürdüren takımımız, Cuma ilk antrenmanını gerçekleştirmiştir. Oyuncularımızdan Andre Santos, Pedro Franco ve Chukwuma Akabueze, Yönetim kurulumuz ve Teknik heyetimizin bilgisi dahilinde 1 gün izinli olup, izinlerinin ardından takımımız ile birlikte antrenmanlara başlayacaklardır” ifadelerine yer verdi.