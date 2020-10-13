Kampın görünmeyen kahramanları

Haber: Ceylan Beykoz

Yeşil Beyazlıların personelleri Gökhan Tokcan, Aykan Kaya, Bertuğ Dursun, Hacı Kaya, Yusuf Bakan, Şafak Selimoğlu ve Emre Cürgü takımla birlikte Bolu'da kampa yaparken, Timsah'ın çalışmalarını verimli yapması için gece gündüz çalıştı.

'Ara' sonrası çıkış istiyor

Lige dilediği gibi başlayamayan ve henüz evinde puan ile tanışamayan Bursaspor, milli ara dönüşündeki ilk 5 haftada, kendisi gibi sezona kötü başlayan ekipler ile karşılaşacak. 18 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Balıkesirspor mücadelesiyle birlikte yeni sürecine başlayacak olan Bursa ekibi, 5 maçlık dilimde kendisi gibi sezona iyi başlayamayan ekipler ile karşı karşıya gelecek. Balıkesirspor maçının ardından arka arkaya Menemenspor ve Akhisarspor'a konuk olacak olan Bursaspor, daha sonra sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Bursa temsilcisi, ligin 9'uncu haftasında ise Ankaraspor'a konuk olacak. Bursaspor'da ise bu durum fırsat olarak görülürken, Yeşil Beyazlılar Milli ara dönüşünde çıkışa geçmek istiyor.