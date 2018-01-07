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07 Ocak 2018 Pazar
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    Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, ilçeyi turizmde öne çıkarmak istediklerini belirterek kampseverler için önemli bir projeyi açıkladı.

    07 Ocak 2018 Pazar 14:55
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    Kampseverlere müjde

    Haber: Semih Baykal

    İlimizin turizminde önemli bir cazibe merkezi haline gelen Göynük'te Belediye Başkanı Kemal Kazan ilçede gerçekleştirecekleri önemli bir proje hakkında açıklama yaptı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Göynük'te bir yüksekokul veya araştırma merkezi açıp açmayacağını sorduğumuz Başkan Kemal Kazan, "Eski rektörlerden Atilla Kılıç döneminde böyle bir çalışma başlatmak için karar almıştık. Ancak daha sonraki yönetimler konuya soğuk kalınca herhangi bir gelişme kaydedemedik. Göynük esnafı burada üniversitenin bir okulunun olmasını çok istiyor, bu hem ekonomik hem de turizm açısından önemli. Ama ne yazık ki il merkezine uzak kalan ilçemiz bu konuda talep görmüyor. Biz de öğrenciler açısından Göynük'ü çekici kılmak için bir proje yaptık. Bu kapsamda Çubuk Gölü'ne geçtiğimiz yıllarda kurulan film platosundan kalan, Anadolu Üniversitesi Vakfı'na ait ve kullanımı Göynük Belediyemizde olan yel değirmenlerinin bulunduğu alanı kamp merkezi yapacağız. İzcilik Federasyonu ile gereken protokolü imzaladık. Proje çerçevesinde hedefimiz yıllık 5 bin izcinin kamp alanımızı ziyaret etmesi. Sosyal aktivitelere ve kamp organizasyonlarına ilgilerinin olduğunu bildiğimiz Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerini de elbette burada ağırlayacağız. İlçemizi bu proje ile öğrenciler için de çekici kılacağız inşallah" diye konuştu.

    "YETİM ÖĞRENCİLERİ UNUTMADIK"

    Kamp merkezi projesi kapsamında yel değirmenlerinin restore edileceğini de dile getiren Göynük Belediye Başkanı Kazan ayrıca, "Alanda bulunan işlevsel olmayan yel değirmenlerinin restorasyonu ile buraları da kullanıma kazandıracağız. Ve burada Dünya Yetimler Vakfı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yetim öğrencilerin rehabilitasyonunu sağlayacağız. Onları unutmadık" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Göynük, Belediye, Başkanı, Kemal, Kazan

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