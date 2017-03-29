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29 Mart 2017 Çarşamba
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    • Kampüs Cup’ta Şampiyon Paşakeyf

    AİBÜ Mengen kampüsünde düzenlenen turnuva tamamlandı. Turnuvanın şampiyonu Paşakeyf oldu.

    29 Mart 2017 Çarşamba 14:09
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    Kampüs Cup’ta Şampiyon Paşakeyf

    Haber: Aysun Beykoz

    23 Şubat’ta 9 takımın katılımı ile toplam 30 maç sonunda kampüs kapalı salonda futsal kuralları ile oynanan maçlar sonucunda 2.sınıf  2.öğretim öğrencilerinin kurmuş olduğu futsal takımı Paşakeyif ve Gastronomi öğrencilerinin kurmuş olduğu Werder Veremem ile yaptığı final karşılaşmasını 7-5 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Suha Yaman’ın koordinatörlüğünde gerçekleşen turnuva sonrası 36 golle Paşakeyif kaptanı Önder Öztürk gol kralı oldu. Turnuva ilgili konuşan Suha Yaman, “Turnuva için Okul yönetimine ve katılan tüm takımlara katkılarından dolayı başta M.M.Y.O. Müdürü Ahmet Yaman‘a ve diğer tüm öğretim görevlilerine kendim ve öğrenciler adına teşekkür ederim. Gençlerimiz ise bu tür organizasyonlar okulumuz için çok iyi olmakta ve boş vakitlerimizi değerlendirmiş olmaktayız. Ayrıca final oynayan iki kaptanları görüşlerini şu şekilde dile getirmişlerdir” dedi. Gol kralı Önder Öztürk, “Emek verdik istediğimiz oldu Aşçılık 2.sınıf 2.öğretim şampiyondur. Yüreğinize emeğinize ve bu turnuva için bize değer veren eğlenmemizi sağlayan Suha Yaman teşekkür ederiz” şeklinde konuşurken, MEHMET NURİ ŞEN ise “Arkadaşlar öncelikle turnuvayı düzenleyen Suha hocaya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Takımım adına bizce çok güzel bir turnuva oldu. Hak eden kazandı diye düşünüyorum ve tekrardan Önder kardeşimi ve takımını kutluyorum. Umarım böyle güzel etkinlikler hep organize edilir biz çok eğlendik stres attık oynayan bütün arkadaşların ayağına sağlık” dedi. Ayrıca turnuva sonrası şampiyon takıma kupa ve madalyaları, 2. ve 3.takıma da madalya verildi. Tüm takımlara katılım belgeleri, gol kralına madalya verilirken, şampiyon takım şampiyonluk pastasını keserek kutladı.

     

    Anahtar Kelimeler: AİBÜ, Mengen, Kampüsünde, Düzenlenen, Turnuva

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