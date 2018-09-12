HABER:GöNÜL Olutürk

Kapaklıspor, 24 kişilik futbolcu ve teknik kadro ekibi ile birlikte geçtiğimiz hafta Bolu Abant’ta sezon öncesi kampına girdi. Bolu’daki çalışmaların oldukça sıkı ve aynı zamanda keyifli geçtiği öğrenilirken, kulüp başkanı Hasan Dükanlı da kamp bölgesine giderek idmanları takip etti. Dükanlı, teknik direktör Faruk Kuzu ile de bir araya gelerek çalışmalar hakkında ayrıca detaylı bilgi aldı. Başkan Dükanlı, geçen sezon katılamadıkları Bölgesel Amatör Lige (BAL) bu sene katılmak için ellerinden gelenin fazlasının yapılacağını belirtmişti.