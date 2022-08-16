Kaplan " Önümüze bakacağız "

Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor Toto 1. Lig’in ilk hafta karşılaşmasında Adanaspor kendi sahasında Tuzlaspor ile berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "İki aşamalı bir maç oldu bizim için. İlk yarı top bizde idi. Üretkenlik anlamında iyiydik. Hatamız ile gol yedik. Maç başa baş geçti bence. Ama yenilebilirdik de. Fakat son dakikada kaçırdığımız gol ise çok üzdü bizi. Bu ligde puan puandır. Önümüze bakacağız. Oyuncularımın performansından memnunum. Hakem ile penaltı pozisyonunu konuştuk. Var beni çağırmadı dedi. Transfer devam edecek. 6 ve 8 numaraya hatta alabilirsek birde stoper transferi yapacağız’’ dedi.

Tuzlaspor cephesi

Mutlu"2. yarı maçı forse ettik "

Tuzlaspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu 1-1 biten Adanaspor maçının ardından "2. Yarı maçı forse ettik ama gol atamadık" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in ilk hafta karşılaşmasında Tuzlaspor, deplasmanda Adanaspor ile berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, ''İlk maça galip gelerek başlamak isterdik ama olmadı. 2 takım oyuncularını da kutluyorum. Nemli ve sıcak bir havada 2 takımda iyi mücadele etti. Yeni bir ekibiz, yeni oyunculardan kurulduk. Maça iyi başlayamadık golde yedik ama sonra toparladık. 2. yarı maçı forse ettik ama gol atamadık. Artık cumartesi günü oynayacağımız Bandırma maçına hazırlanacağız’’ ifadelerini kullandı.