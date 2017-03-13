Haber: Ceylan Beykoz

35.dakikada geriye düştüğümüz anda baskısını artıran Boluspor 40.dakikada Andre Santos’un şık golüyle skoru 1-1’e getirdi. Andre Santos Boluspor adına en son golünü Büyükşehir Belediyesi Gaziantepspor’a karşı 90.dakikada attı. 14 maç sonra Andre Santos Boluspor adına 6.golünü kaydetti.

Jansen maçın ismi oldu

Boluspor'un 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada 2 asistle oynayan tecrübeli kanat oyuncusu Anco Jansen kırmızı beyazlıların en iyisi olarak dikkat çekti. Hollandalı oyuncu zaman zaman başarılı futbol ortaya koyarken hem Santos'un hemde Poepon'un attığı golde büyük pay sahibi oldu. Geçen sezonki performasından uzak olan Anco yine de Denizli maçında Boluspor adına sahanın en iyisiydi.