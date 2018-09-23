HABER:Gönül Olutürk

Boluspor’da orta sahanın etkili silahlarından olan Yusuf Emre Gültekin formasına tekrar kavuştu. En son ligin 2’inci haftasında oynanan Tetiş Yapı Elazığspor maçının ardından hastalanan ve uzun ve bir tedavi süreci geçiren Yusuf Emre Gültekin geri döndü. Hastalığını atlatıp ‘bıraktığım yerden devam’ diyen tecrübeli oyuncu Adanaspor’a karşı 90 dakika sahada kaldı. Yusuf Emre Gültekin, 90’ncı dakikada oyundan çıktı. Gelecek haftalar için şimdiden iyi sinyal veren Yusuf Emre Gültekin, kalan haftalarda Boluspor’un orta sahadaki en etkili silahlarından olmaya devam edeceğini gösterdi. Milli takım arasını da iyi değerlendiren ve hastalığından eser kalmayan tecrübeli oyuncu alkışı alanlardandı.