Kaptan gemisini rotaya soktu

Haber: G. Deniz Bakır

Beypiliç Boluspor 17. dakikada Hamza Gür’ün attığı golle 1-0 öne geçti. Devre sonunda10 kişi kalan rakibi karşısında ikinci yarıda 49 ve 54. dakikalarda Kaptan Gökhan Sazdağı’nın ayağından bulduğu gollerle skoru 3-0’a taşıdı. Bu sonuçla düşme potasındaki rakipleriyle puan farkını açarak rahat bir nefes aldı. Bu kritik deplasmandan galibiyetle dönen takımımızın aldığı 3 gollü galibiyet camiada bir nebze olsun umutları yeşerterek ilerisi için umut verdi.

Maçtan dakikalar

17’ dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde topa dokunan Hamza Gür meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

34’ dakikada Ibrahim Akanbi Rasheed'in sağdan yaptığı ortada Mamadou Traore'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.

49’ dakikada defansın bir anlık dalgınlığından yararlanan Gökhan Sazdağı, David Domgjoni'den kaptığı topla kaleciyi de geçerek golü buldu. 0-2

54’ dakikada Mustafa Çeçenoğlu'ndan aldığı pasla ceza sahasının sol çaprazından sert vuran Gökhan Sazdağı meşin yuvarlağı kaleye yolladı. 0-3

67’ dakikada Araz Abdullaev kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu direğin dibinden auta gönderdi.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Ali Akkor, Ogün Kamacı

Menemenspor: Emre Selen x, Furkan Bayır x, Emir Han Topçu x, David Domgjoni x, Mamadou Traore x(Ömer Şahbaş dk. 46), Omar Mohamed x (Simon Zenke dk. 63), Tayfun Aydoğan xx, Rıdvan Koçak (Yusuf Talum x dk. 12), Adamu Alhassan x (Berkay Samancı dk. 82 ?), Okan Yılmaz x (Mehmet Aytemiz dk. 46), Ibrahim Akanbi Rasheed xx

Yedekler: Fatih Demirlek, Emre Batuhan Adıgüzel, Cem Çelik, Aydın Yılmaz, Alaattin Hamza Ok

Teknik Direktör: Ümit Karan

Boluspor: Gentian Selmani xxx, Oğuzhan Berber xxx, Emin Bayram xxx, Ensar Bilir xx(Muhsin Yıldırım dk. 46 xx), Aykut Demir xxx, Burak Asan xxx, Gökhan Sazdağı xxx(Arda Köksal dk. 85 ?), Hamza Gür xxx (Kabongo Kassongo x dk. 65), Muhammed Gümüşkaya xx, Mustafa Çeçenoğlu xxx(Alican Özfesli dk. 74), Edwin Gyasi xxx (Araz Abdullaev xx dk. 66)

Yedekler: Ömer Alıcı, Atamer Bilgin, Haris Hajdarevic, Papa Diouf

Teknik Direktör: Reha Erginer

Goller: Hamza Gür (dk. 17), Gökhan Sazdağı (dk. 49 ve 54) (Boluspor)

Kırmızı kart: Yusuf Talum (dk. 45) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Furkan Bayır, David Domgjoni, Mehmet Aytemiz (Menemenspor), Muhammed Gümüşkaya (Boluspor)