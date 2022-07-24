Kaptan Özkaya "Altay’ın geleceği gençlerin elinde"

Haber: Erdal Tanrıverdi

Son olarak Kazımcan Karataş’ın Galatasaray’a transfer olup kulübe para kazandırarak yuvadan uçtuğunu belirten tecrübeli sol bek, "Antrenmanlarda dikkat ediyorum. Çok yetenekli, mücadeleyi seven, istekli arzulu kardeşlerimiz var. Ciddi katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Biz saha içinde, taraftarımız tribünde onların yanında olacaktır" diye konuştu.

Afyon kampının iyi geçtiğini, takımda aile ortamı yakaladıklarını anlatan kaptan Özgür, "Gençlere tecrübelerimizi aktarıyoruz. Onlara camianın, taraftarın büyüklüğünü lanse ediyoruz. Öyle bir sene yaşayacağız ki bu sene, taraftarlarımızın her zaman bu kardeşlerimize hata yapsa da kötü pas atsa da gol kaçırsa da destek olacağını biliyoruz. Onların bu yolda bizim yanımızda olacağını biliyoruz. Altay armasını en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu sene sahada basmadık yer bırakmayan, mücadele gücü yüksek, dirençli ve diri bir Altay göreceğimize inanıyoruz" dedi.

Altay’a aidiyet duygusu olduğunu anlatan Özgür Özkaya şöyle devam etti:

"Geçen sezon şanssızlıklar yaşadık, hepimiz için zor dönemdi. Fakat son haftalarda bile takımı terk etmedik, gitmedik. Sonuna kadar mücadelemizi sahada verdik. Taraftarlarımız bizi alkışladılar. Onlarla bu sene birçok şeye göğüs gereceğiz. 5 yıldır buradayım ve çok mutluyum. Altay, yaşantımın bir parçası oldu. Bu camianın bir ferdi olmak bana onur veriyor. Kenetlendiğimizde neler yapabileceğimizi biliyoruz. Taraftarımızın Alsancak Stadı’nı cehenneme çevirip bize destek vermelerini istiyoruz. Altay takımı iç sahada kolay yenilmeyecek. Güçlü bir şekilde bu işin içinden çıkacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.