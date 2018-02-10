Haber: Semih Baykal

Boluspor’un 34 yaşındaki tecrübeli kaptanı Andre Dos Santos, basın mensuplarına Türkiye’ye geliş serüvenini ve hedeflerini açıkladı. İlk olarak Türkiye’ye geliş hikayesini anlatan Santos; "Geldiğimde gördüğüm ilgi ve alaka, iyi işler yapmamı teşvik etti. Bu şekilde Türkiye ile tanışmış oldum" dedi.

“DAHA MÜCADELECİ VE SERT BİR LİG”

Süper lig’e oranla 1. Lig’in daha mücadeleci ve sert bir lig olduğunu söyleyen Santos; "1. Lig'de imkanlar daha dar. Saha zeminleri özellikle kış aylarında kendini fark ettiriyor. Çok da fark var diyemem, sadece fiziksel anlamda farklar var. Süper Lig'de, ekonomik anlamda iyi gelirleri olan takımlar olduğu için cazibesi daha fazla. Doğal olarak o lige daha kaliteli ve yetenekli futbolcular geliyor" diye konuştu.

BOLU GÜZEL VE ŞİRİN BİR YER

Bolu ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Brezilyalı futbolcu; "Fenerbahçe’de oynadığım dönemde ve burada da iyi karşılandım, hep sevildim. Ben de bunun karşılığını hep vermeye çalıştım. İstanbul’a gittiğim zamanlarda hala çok güzel karşılanıyorum. İnsanların tepkileri çok olumlu. Bu da beni mutlu ediyor ve bana gurur veriyor. Bolu da güzel ve şirin bir yer. Burada da nereye gitsem çok ilgi, alaka görüyorum. Onun için herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

“KARİYERİMİ BİTİRECEĞİM EN İYİ NOKTADA BİTİREBİLMEK”

Son olarak Santos şunları söyledi; "Hedef Süper Lig'e çıkmak. Bunu ben tek başıma yapamam. Takım olarak, taraftar olarak ve camia olarak başarırız. Herkes bir şekilde buna katkı sağlayacak. Bunun da olacağına eminim. Hedefimiz her zaman en üst nokta. Bu da Süper Lig." değerlendirmesinde bulundu. Andre Santos, kariyerini en üst noktada bitirmek istediğini aktararak, şunları kaydetti: "Belki Boluspor ile Süper Lig'de bitirebilmek. Süper Lig’de oynadıktan sonra futbol kariyerimi tamamlamak istiyorum. Futboldan sonra kafamda birçok plan var. Arkadaş çevrem geniş olduğu için farklı farklı tekliflerle bana geliyorlar. Neymar’ın babası ile iş ilişkimiz söz konusu. Türkiye’de belki bir şeyler yapabilirim. Futbolun içerisinde kalır mıyım, kalmaz mıyım bunu bilemiyorum, kestiremiyorum. Bir şeyler yapacağım. Şu an öncelikli hedefim, kariyerimi bitireceğim en iyi noktada bitirebilmek."