Haber: Gönül Olutürk

BalıkesirsporBaltokTeknik Direktörü Giray Bulak ve Kulübü Yöneticisi Umut Kırtıl, Nizamettin Çalışkan’ın taraftarlara yaptığı uygunsuz hareket ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada kaptan Nizamettin’in kaptanlığını aldıklarını ve 10 bin lira para cezası verildiğini açıkladılar. İstanbulspor maçında seyirciye uygunsuz hareket yapan Kaptan Nizamettin ile ilgili açıklama yapan Balıkesirspor Yönetim Kurulu üyesi Umut Kırtıl “Kaptan Nizamettin’in dün akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında kaptanlığı elinden alındı. Kaptanlık pazubandı Bülent Cehavir’e verildi. Ayrıca Nizamettin’e 10 bin lira para cezası verildi. Tribün liderleri ile gerek başkanımız Remzi Boncuk, Sadettin Akbaba ve ben devamlı görüşüyoruz. Nizamettin ile taraftarları bir araya getireceğiz. Böyle bir ortam oluşturulabilir” ifadelerine yer verdi

“BUNA TAKILIP KALMAMAK ÖNEMLİ”

Konu ile ilgili Giray Bulak’da yaptığı açıklamada, “Bu olaylar tabi ki olacak. Biz bir aileyiz. Ama önemli olan çözüm bulabilmektir. Kol kırılır, yen içinde kalır. Önemli olan sorunları aşmaktır. Çözüm üretebilmek ve sorunları aşmak bizim için önemlidir. Bir maç çıkar Eskişehirspor’u yeneriz her şey yine güllük gülistanlık olur. Ama mağlubiyette de takılmamak lazım. Mağlubiyette en çok o olay beni üzdü. Futbolcular bizim çocuğumuz, taraftarlarda bizim çocuğumuz buna takılıp kalmamak önemli” şeklinde konuştu.

“AZ POZİSYON VERDİK”

İstanbulspor ve Eskişehirspor maçlarını değerlendiren Giray Bulak, “İstanbulspor maçı öncesi çocuklarla yaptığımız toplantıda milli maç arasında 3 gün izin vereceğimizi, bu iznimizin iyi geçmesi için oynayacağımızın maçın sonucunun çok önemli olduğunu söylemiştik. Galip gelmenin insanlar üzerinde psikolojik etkisi olumlu anlamda büyük. İstanbulspor karşısında bizimle eşit puanda olan takım karşısında evimizde galip gelmeyi isterdik. Ama başaramadık.En azından onlarla eksik olmamıza rağmen iyi bir mücadele yaptık. 3 ihtimalli bir sonucun çıkması mümkün bir maç oynadık. Çünkü kadroya ve puana baktığımız zaman dengelerin eşit olduğu ama oyuncu kadrosunun onlarda daha zenginliğin yaşandığı bir gün oldu. Kazanamadık ama ilerideki maçlarda sonuç getirecek bir mücadele ortaya koyduk. Bu açıdan memnunum. Ama pozisyon üretemedik. Az pozisyon verdik ve az pozisyona girdik. Gol atanın kazanacağı bir maç oldu. Eskişehirspor maçına hazırlanacağız" dedi.