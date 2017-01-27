Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig 19. haftada Boluspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor üç gün önceden Bolu'ya geldi. Bir restorantta antrenman öncesi Elazığspor oyuncuları ve teknik ekibi yemek yediler. Teknik Direktör Bayram Bektaş maç öncesi açıklamalarda bulundu.

“Bugün geldik nedeni ise İstanbul’da ki yoğun kar yağışından dolayı kaldığımız bölgede antrenman sahası bulamadık. Bizde dedik madem böyle Bolu’ya geçelim nasılsa Bolu’ya rakıma alışmış oluruz. Hem de burada ki hava şartlarına alışmış oluruz. Erkenden geldik yemeğimizi yedik birazdan otele geçeceğiz ve antrenmanımızı yapacağız. Maçımıza hazırlanacağız.”

Bayram Bektaş, Lamjed'in takımdan ayrıldığını ve yeni transfer olacağını söyledi.

Cezalı var Lamjed Chehoudi bugün takımdan ayrıldı. Allah yolunu açık etsin. Onun dışında sakatımız yok. Yeni katılan oyuncularımız var ancak henüz hazır değiller. Hep birlikte geldik buradan sonra bizim Antalya kampımız olduğu için hep birlikte milli maç arasını Antalya kampında değerlendireceğiz. Ancak Lamjed dışında bir eksikliğimiz yok. Belki bir veya iki oyuncu daha katılır kadromuza. Bunun biri yabancı biri yerli olabilir. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak daha protokole imza atılmadığı için isimleri vermeyelim.