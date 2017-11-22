Haber: Semih Baykal

Haftayı Gaziantep deplasmanında galibiyetle kapatan Boluspor takımı futbolculara izin vermeden Elazığspor maçının hazırlıklarına başladı. soğuk ve kar yağışına rağmen takım antrenmana ara vermeden devam etti. Kar yağışına rağmen Boluspor takımı teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde hazırlıklara başladı. Gaziantepspor maçında forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Maçta az süre alan ve oynamayan oyuncular ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından dar alan çalışması ile antrenman tamamlandı.