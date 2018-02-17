Haber: Semih Baykal

Bolu Valiliği ve Bolu Belediyesi’nin desteği, Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü’nün (BOLOFF) katkılarıyla Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından organize edilen kar rallisi, gerekli hava koşullarının oluşmaması üzerine, alınan ortak kararla ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

Gölcük, Seben Gölü çevresi ve Kızık Yaylası‘nda belirlenen 70 kilometrelik 3 etapta koşulacak Türkiye’nin ilk kar rallisinin tarihi daha sonra açıklanacak.